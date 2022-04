Nieuwe hoogleraar Zef Hemel onderzoekt toekomst van het platteland

nieuws

De planoloog Zef Hemel wordt per 1 mei benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de RUG. Hij gaat zich bezighouden met de toekomst van het platteland.

Bonnema bekleedt de Bonnema-leerstoel, een nieuwe bijzondere leerstoel. Met deze leerstoel wil hij het verleden en de toekomst van het platteland met elkaar verbinden. Bij het onderzoek spelen geschiedenis, lokale cultuur en ontwerpen een verbindende rol. Het is de bedoeling dat de bevolking actief deelneemt aan het onderzoek.

Volgens Hemel is het noorden van ons land zeer geschikt voor zijn onderzoek. “Dit landsdeel is voldoende ver verwijderd van de sterk gespreide, overwegend suburban bebouwde Randstad, heeft in Groningen en Leeuwarden zijn vaste bevolkingskernen en vormt een aantrekkelijke wereld op zichzelf met een sterke lokale cultuur.”

Hemel wordt benoemd voor een periode van vijf jaar. Hij werkt één dag per week aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en één dag aan de Faculteit der Letteren van de RUG.