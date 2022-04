NAM zet 1,4 miljard opzij voor aardbevingsschade, gasbedrijf boekte 385 miljoen euro winst

nieuws

Het gebouw van de NAM in Assen - Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons (CC 1.0)

De NAM heeft een verlies van 315 miljoen euro in 2020 omgezet in een winst van 385 miljoen euro in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag wat de gas- aardoliemaatschappij donderdag naar buiten heeft gebracht. In het afgelopen jaar zette het bedrijf 1,4 miljard euro uit haar vermogen opzij om schadeclaims, het preventief versterken van gebouwen en andere kosten voor het schadeafhandelings- en versterkingsproces te kunnen betalen.

Volgens directeur John Altena was 2021 een ” bijzonder goed jaar’ voor de NAM, met goede productiecijfers tegen lagere kosten. Hoewel de coronamaatregelen het bedrijf op haar productielocaties behoorlijk in de weg zat, kom het bedrijf 2021 winstgevend afsluiten dankzij de aanzienlijk hogere gasprijzen. Dit ondanks de extra financiële reserveringen voor de verwachte kosten die de overheid aan de NAM doorbelast voor de schadeafhandeling en versterkingsopgave in Groningen.

Daarvoor zette de NAM 1,392 miljard euro opzij. Of dat genoeg is, blijft voorlopig een vraag. Uit een raming van het Financieel Dagblad blijkt dat de kosten voor schadeafhandeling en versterking voor het bedrijf wel eens op zouden kunnen lopen tot tien miljard euro. De NAM ligt dan ook in de clinch met het Rijk over de aansprakelijkheid voor de bevingsschade en de rechtmatigheid van de doorbelasting aan de NAM van een gedeelte van de kosten voor schadeafhandeling. De NAM en moederbedrijf Shell willen de kosten voor de aansprakelijkheid eigenlijk afkopen van het Rijk. In het jaarverslag staat dan ook dat de raming voor het gereserveerde bedrag niet goed te bepalen is.

Daarnaast heerst er volgens de NAM nog teveel onzekerheid over de datum van de sluiting van het Groningenveld. Het bedrijf hoopt dat er volgend jaar duidelijkheid komt voor het bedrijf, zodat het weet waar het aan toe is. Volgens de NAM levert het niet alleen financiële onzekerheid op voor het bedrijf, maar zorgt het daarnaast voor onduidelijkheid bij de inwoners van Groningen. “Het sluiten van het veld is een belangrijke toezegging aan de Groningers en vermindert de kans op aardbevingen”,aldus de NAM.