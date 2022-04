Na vier jaar brandt er weer een paasvuur in Onnen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Onder grote belangstelling werd maandagavond de paasbult in Onnen in brand gestoken. Het was vier jaar geleden dat er voor het laatst een vuur brandde in het dorp.

De paasbult aan het Zuidveld werd rond 20.00 uur ontstoken. “Er zijn hier denk ik tussen de 150 en 200 mensen aanwezig”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Er staan kraampjes waar mensen eten en drinken kunnen kopen. En het vuur is mooi groot. Doordat er weinig wind staat, breidt het vuur langzaam uit waardoor het even duurde voor de hele bult in de brand stond.”

In 2020 en 2021 waren de paasvuren vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan. In 2019 werd de bult in Onnen vroegtijdig in brand gestoken door vandalisme. “Als ik de mensen hier zie, dan zijn er velen met een grote glimlach op het gezicht. Ik denk dat gesproken kan worden over een geslaagd paasvuur.”