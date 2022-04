“Mooie kleuren door Saharazand, auto-eigenaren hoeven zich geen zorgen te maken”

nieuws

Saharazand op de ramen. Foto: Henk Ellérie

De overlast veroorzaakt door Saharazand zal de komende dagen beperkt zijn. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Enkele weken geleden was er door het Saharazand flink wat overlast door smerige auto’s en vieze ramen. Dat zal dit keer niet gebeuren”, vertelt Kamphuis. “Wat we zien is dat een depressie ten westen van Frankrijk, die doorloopt tot aan het noorden van Afrika, en een krachtig hogedrukgebied boven het midden van Europa die reikt tot over het zuidwestelijk deel van de Middellandse Zee, verantwoordelijk zijn voor een diepe zuidelijke circulatie. Daarmee wordt het zand aangevoerd.”

“Geen regen en harde wind”

Kamphuis verwacht dat het Saharazand op dinsdag en woensdag zich boven Groningen zal bevinden. “Maar omdat het niet gaat regenen en ook niet hard waait, zal het geen overlast veroorzaken. Woensdag later op de dag is er wel een bui mogelijk, maar dan is het Saharazand al afgevoerd richting Duitsland.”

Mooie kleuren

Maar gaan we er dan helemaal niets van merken? “Ik denk dat fotografen te kust en te keur kunnen. Tijdens de zonsopkomst en -ondergang leidt het Saharazand tot mooie gele en rode kleuren. Overigens is niet alleen het Saharazand hier de oorzaak van, ook de hoge bewolking en andere vervuiling zijn debet aan de fraaie kleuren. Dus autoliefhebbers en mensen die hun ramen onlangs gezeemd hebben, die hoeven zich geen zorgen te maken.”

Op onderstaande afbeelding is het Saharazand te zien: