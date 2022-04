Monument onthuld voor in Mali omgekomen militair uit Stad

nieuws

Foto Annemarieke Hunze

Op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne in Assen is vrijdag een monument onthuld voor Kevin Roggeveld uit Stad en Henry Hoving uit Winschoten. De twee militairen kwamen in de zomer van 2016 om het leven bij een mortierongeluk in Mali.

Bij de ceremonie waren familieleden en collega’s van de twee militairen aanwezig. Het monument dat onthuld werd bestaat uit een Drentse veldkei met daarbij een zwarte plaquette. Op de plaquette staan de kaart van Mali en de namen van de militairen gegraveerd. Rond de kei zijn grindsteentjes aangebracht die een lichtbruine kleur hebben, waarmee ze een verwijzing zijn naar de kleur van de grond in Mali.

De twee militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade kwamen om het leven bij een schietoefening met mortieren. In januari werd het onderzoek naar de toedracht heropend. De mortier toonde verschillende gebreken. Naar aanleiding van het incident stapten toenmalig minister Hennis van Defensie en de hoogste militair, generaal Tom Middendorp, op. Bij het ongeluk raakte een derde militair, een 23-jarige man uit Stad, gewond.