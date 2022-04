Monsterscores bij duels Groninger voetbalclubs

sport

Foto Andor Heij

In de eerste klasse F op zondag verloor GRC Groningen van Hoogezand. Een klasse lager haalden GVAV en Helpman flink uit en was er een forse nederlaag voor FC Lewenborg.

GRC Groningen kon het in een uitduel een helft bijhouden tegen koploper Hoogezand. Maar na de pauze scoorde Hoogezand er vrolijk op los: 4-0. GRC zakte naar de zevende plaats. SC Stadspark was vrij.

In de tweede klasse L vielen veel doelpunten bij de Groninger clubs. De stadsderby tussen Gruno en GVAV eindigde in 0-8. Voor GVAV scoorden Leon Knol en Jordi Paapst twee keer. GVAV bleef tweede achter Valthermond en Gruno is twaalfde en voorlaatste.

Helpman walste met 11-0 over hekkensluiter Nieuw Buinen heen. Tim Sanders scoorde vier keer. Helpman is zesde in 2L. FC Lewenborg ging in Emmen met 7-1 onderuit tegen WKE-16. Lewenborg is tiende.

In de derde klasse B won Forward met 5-1 van ZNC. De Groninger studenten staan derde, maar hebben nog een wedstrijd te goed en kunnen in punten gelijk komen met koploper SVZ. Donderdag speelt Forward thuis de inhaalwedstrijd tegen Asser Boys. Groninger Boys won de uitwedstrijd van HSC met 1-2, maar bleef laatste in 3B.

In de vierde klasse C hield Engelbert het qua scoren bescheiden. Er werd thuis met 1-0 gewonnen van Heiligerlee door een doelpunt van Henri Groenbroek. Engelbert is koploper in 4C.