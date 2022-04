Mondkapjes verdwijnen na de Paasdagen uit UMCG: “Het gaat de goede kant op”

nieuws

Foto via UMCG

De mondkapjes en de overige coronamaatregelen verdwijnen na de Paasdagen uit het UMCG. Volgens het ziekenhuis gaat het de goede kant op.

“We zijn al een aantal weken aan het nadenken over de komende periode”, vertelt woordvoerder Lex Kloosterman. “Het advies van onze experts op de afdeling Microbiologie is daar ontzettend belangrijk in, en zij hebben laten weten dat er qua maatregelen versoepeld kan worden. Als ziekenhuis hebben wij altijd gezegd, we kunnen versoepelen als we zien dat het aantal besmettingen in de samenleving flink is gedaald en dat het aantal zieke medewerkers vermindert. Beide dingen zien we nu gebeuren.”

Vanaf volgende week dinsdag geen mondkapjes meer

Toch wordt er niet direct afscheid genomen van de maatregelen. “We hebben besloten om nog een week zekerheid in te bouwen omdat we zien dat er best nog wel veel medewerkers in quarantaine zitten. Vanaf volgende week dinsdag 19 april vervallen de coronamaatregelen. Dus vanaf dan hoef je geen mondkapje meer te dragen, hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden en komen ook andere beperkingen te vervallen.”

Lente en zomer

Virologen als Marion Koopmans laten weten dat zij in de toekomst rekening houden met nieuwe mutaties die hun invloed kunnen hebben op de samenleving. “Ik refereer naar microbioloog Alex Friedrich, die afgelopen herfst afscheid bij ons nam. Hij zei altijd dat de overlast van het virus in de lente- en zomertijd minder is. We gaan de goede kant op. Maar we weten ook dat op een gegeven moment ook weer de herfst begint, waarbij wellicht nieuwe varianten zich aan gaan dienen. Daar houden we uiteraard rekening mee.”