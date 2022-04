Missie 050 zamelt hulpgoederen in voor Oekraïne

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een depot aan de Ulgersmaweg in de stad worden sinds afgelopen week hulpgoederen ingezameld voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Het depot is opgezet door Missie 050 in samenwerking met Kwartiermakers. De hulpgoederen gaan deels naar Oekraïense vluchtelingen die in Groningen verblijven, het overige deel wordt verscheept naar Oekraïne. “We hebben dringend spullen nodig”, schrijft Missie 050. “We zoeken onder andere zeep, shampoo, tandenborstels, tandpasta, eten in blik, flessen water, soep in blik en pleisters en verbandmiddelen.” Een volledig overzicht is te vinden op deze website.

Het depot is op werkdagen tussen 10.00 en 16.30 uur geopend en is te vinden aan de Ulgersmaweg 51. “We kunnen helaas geen spullen ophalen. Probeer in je netwerk te vragen wie je kan helpen als je geen vervoer hebt.” De afgelopen week zijn er al flink wat spullen gebracht, waaronder 75 kilo chips.