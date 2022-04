Met #FuckingEenzaam vragen studenten aandacht voor eenzaamheid onder ouderen

nieuws

Screenshot uit animatievideo

Als lokale studentenvereniging een bejaardentehuis adopteren, als student een potje gamen met een oudere of als kleinkind gezellig mee shoppen voor een nieuw kunstgebit. Dit soort initiatieven willen studenten aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden bewerkstelligen met een korte animatievideo, die vanaf maandag online wordt verspreid onder de titel #FuckingEenzaam.

“In onze snel vooruitgaande samenleving blijken ze veel moeite te hebben om de pas bij te houden. Ze worden steeds meer vergeten en gezien als een last”, vertelt student Redmer Stamhuis. “Wij komen allemaal net uit de quarantaine en vele van ons voelde zich toen ook ‘fucking’ eenzaam. Als wij blijven denken aan onze ouderen en de afstand proberen te overbruggen kunnen we juist veel van ze leren en lol met ze trappen. Daarom hebben wij een korte animatie video gemaakt om hier aandacht voor te trekken.”

De animatievideo is voor de studenten de start van een campagne, waarbij de hashtag #FuckingEenzaam centraal staat. Stamhuis: “We willen verder kijken hoe we dit aan kunnen pakken. Misschien kan een lokale studentenvereniging een bejaardentehuis adopteren, kunnen we kinderen aansporen met hun opa of oma te gamen of gaat een kleinkind gezellig mee shoppen voor een nieuw kunstgebit. Met een komische energie onze generatie aan te sporen om ouderen op te zoeken, dat is ons doel.”

De studenten komen uit Groningen en Leeuwarden, dus de campagne voor hun video is voornamelijk gericht op deze twee provincies.