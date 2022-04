Met behulp van deze kaart reis je digitaal 350 jaar terug in de tijd

nieuws

Het is volgende week donderdag 350 jaar geleden dat de bisschop van Münster, alias Bommen Berend, de belegering van de stad Groningen staakte. Ter gelegenheid daarvan hebben het Groninger Archief en het Groninger Museum een heel oude kaart van cartograaf Jannes Tideman gedigitaliseerd en voorzien van verhalen over de gebeurtenissen rond de belegering van de Stad. Vanaf donderdag is de kaart online te zien.

Tideman maakte de kaart in 1672 toen de gebeurtenissen nog vers in het geheugen lagen. Op de kaart is in detail te zien waar de troepen waren gelegerd. Niet alleen de loopgraven, schansen en kampementen zijn te zien, maar ook de soldaten en paarden worden minutieus weergeven. Daarmee geeft de kaart een uniek beeld van de gebouwen die daar destijds stonden, zoals het Blauwhuis, de Coendersborg en het hof te Hemmen.

De ‘verhalenkaart’ uit 1672 wordt bewaard in het depot van de Groninger Archieven. De kaart is erg kwetsbaar en kan daarom niet meer tentoongesteld worden. Fotograaf René Gerritsen reproduceerde de kaart door middel van foto’s. Het resultaat is te zien op www.kaart1672.nl. De verhalen over het beleg en ontzet van de Stad zijn te lezen door middel van punten op de kaart. De kaart die nu te zien is, vormt volgens de Groninger Archieven slechts een basis. Gedurende het jaar worden er steeds meer verhalen toegevoerd.

Het bijzondere stuk staat centraal in de activiteiten die de Groninger Archieven organiseren tijdens de herdenking van het rampjaar 1672. Komende zaterdag (23 april) geeft het Groninger Museum de aftrap voor alle museumactiviteiten rond het 350-jarig jubileum van het Groningens Ontzet in de Stad en de provincie. Tijdens de openingsdag is de grote tentoonstelling in het museum, getiteld ‘Stad houdt stand – 350 jaar Groningens Ontzet’, gratis te bezoeken voor iedereen. Een reproductie van 3,5 meter hoog bij 13 meter lang is samen met vele andere voorwerpen en verhalen over 1672 te zien van 23 april tot 30 oktober 2022.