Mermaids Grave Tattoo gaat tatoeëren in de strijd tegen menstruatiearmoede

Mermaids Grave Tattoo aan de Nieuweweg in de stad gaat zich inzetten voor de strijd tegen menstruatiearmoede. Op 30 april gaat men tatoeëren voor het goede doel.

Op zaterdag 30 april kun je tussen 10.00 en 17.00 uur een tattoo laten zetten waarbij de opbrengst gedoneerd wordt aan Esther Smid. Smid runt in de wijk Beijum een weggeefkast met verzorgingsartikelen. “Ik ben de weggeefkast gestart omdat ik weet hoe duur verzorgingsproducten kunnen zijn”, vertelt Smid. “Wist je dat één op de tien vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om een pakje maandverband te kopen? Dat er soms gekozen moet worden tussen een brood of een pak tampons? Omdat dit mij als alleenstaande moeder van drie pubermeiden zeer aan het hart gaat, ben ik een menstruatie-uitgiftepunt begonnen.”

Bij de weggeefkast, te vinden aan de Froukemaheerd 231 in Beijum, kunnen vrouwen gratis maandverband en verzorgingsproducten afhalen. Ook mogen producten er gedoneerd worden. Om Esther te ondersteunen komt Mermaids Grave Tattoo dus in actie. Mensen die willen helpen kunnen op 30 april speciaal ontworpen flashes laten zetten. Mensen die geen tattoo willen laten zetten maar wel willen doneren zijn ook welkom. Op de locatie aan de Nieuweweg zal een donatie-pot staan waar geld of menstruatieproducten welkom zijn.