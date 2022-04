Mercure Hotel enige tijd ontruimd vanwege brand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Mercure Hotel aan de Expositielaan in de stad Groningen is zondagochtend enige tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Niemand raakte gewond.

De brand werd rond 10.40 uur gemeld waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “De brand is buiten goed te ruiken”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Enkele tientallen gasten die in het hotel verbleven staan allemaal buiten aan de voorzijde van het pand.” De brandweer wist de oorzaak al snel te achterhalen. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate: “Het gaat om een papiercontainer waar brand in is ontstaan. Brandweerlieden hebben de container naar buiten gebracht en geblust. Door de hitte van de brand is de container flink beschadigd geraakt.”

Even na 11.00 uur was de situatie onder controle en konden de gasten weer terug naar hun kamers. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak.