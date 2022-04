Mensen eten minder vlees: ‘Ik denk dat de slager nog wel toekomst heeft’

Het is de Week van de Slager. Tijdens deze week wordt dit eeuwenoude beroep in het zonnetje gezet. Maar wordt er eigenlijk in de stad nog een beetje vlees gegeten?

‘Ik probeer echt minder vlees te eten. Nu eet ik eigenlijk alleen vlees als ik er echt zin in heb’, vertelt een voorbijganger. ‘Het komt niet vanuit mijzelf maar vanuit mijn vrouw. Door haar eet ik meer vegetarische gerechten,’ vult een andere Groninger aan.

De Groene Weg

Er wordt dus nog wel vlees gegeten, maar een stuk minder. De consument geeft aan dit te doen voor duurzaamheid en het milieu. Dit zou slecht nieuws voor de slagers kunnen betekenen. Koen Vergeer van de biologische slager De Groene Weg vertelt of dit ook voor hem zo is: ‘Ja, ik merk dat steeds meer mensen kiezen om minder dagen vlees te eten. Daarentegen vinden ze het wel belangrijk om te weten waar het vlees vandaan komt.’

Biologisch vlees

Biologisch vlees is duurder dan vlees dat in de supermarkt wordt verkocht. Dit komt omdat de dieren langer leven, meer ruimte hebben en speciaal voedsel eten. Hierdoor heeft de boer hogere kosten en dat voelt de consument in de portemonnee. ‘Het liefste eet ik biologisch maar soms vind ik het door de prijs niet waard’, vertelt een Groninger.

Toekomst

De vraag is of dit ambacht nog wel toekomst heeft. Vergeer denkt van wel: ‘Ja, ik denk dat de slager nog wel toekomst heeft, maar dan moet de slager wel meegaan met zijn tijd. Het is echt belangrijk om te laten zien waar je vlees vandaan komt.’