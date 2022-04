Meiden maken op Girlsday kennis met de wereld van bèta, techniek en IT

nieuws

Foto: Pixabay

Ruim tweehonderd meiden die een vmbo-opleiding volgen gaan donderdag op het Alfa-college en het Noorderpoort kennis maken met de wereld van bèta, techniek en IT. Op de scholen vindt een zogeheten Girlsday plaats.

Girlsday is een initiatief van het landelijk expertisebureau VHTO en wordt ondersteund voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meiden in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar krijgen de mogelijkheid om te kijken welke opleidingen er zoal zijn in de bèta-, techniek- en IT-hoek. Want feit is dat meiden al jarenlang ondervertegenwoordigd zijn bij deze opleidingen. “En dat is jammer”, zegt oud-studente Loes Hoving. “Techniek is namelijk zoveel meer dan vieze handen krijgen en sleutelen. Als meiden het juiste beeld krijgen aangereikt van wat nog meer techniek is, dan weet ik zeker dat meiden deze wereld verder willen ontdekken.”

Workshops

De deuren van de locatie Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan en de locaties van Noorderpoort in Stad, Stadskanaal en Delfzijl staan donderdag wagenwijd open. Er zijn gedurende de dag verschillende workshops te volgen. Bij het Alfa-college doen de leerlingen mee aan workshops zoals ‘Hoe tof is waterstof’, ‘Stapelen met een robot’, ‘Stad van de Toekomst’ en ‘Creatief lassen’.

“Een beter beeld geven”

“Met Girlsday proberen we om meiden een beter beeld van technische beroepen te geven. Dat ze ervaren hoe innovatief en leuk onze opleidingen zijn. Hoe goed je daarna een mooie baan kan krijgen. Daarnaast laten we zien dat nu al veel meer meiden deze opleidingen volgen, dat zij het hier leuk vinden en het heel goed doen”, laat regiodirecteur Marion Arends van het Alfa-college weten.