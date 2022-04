Mattias Gijsbertsen wordt formateur nieuw gemeentebestuur

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Mattias Gijsbertsen wordt de formateur voor het nieuw te vormen gemeentebestuur. Dat is woensdagavond bekendgemaakt tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Gijsbertsen was de afgelopen periode ook de informateur. Dinsdag werd duidelijk dat Gijsbertsen vanuit deze rol een coalitie voorstelt bestaande uit GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Het rapport werd woensdag besproken tijdens de raadsvergadering. “Het betekent dat we nu kunnen gaan werken aan de volgende periode, het formeren van een nieuw gemeentebestuur”, laat fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks weten. “Die nieuwe periode start aanstaande vrijdag. We hebben Mattias Gijsbertsen gevraagd om ons daarbij te gaan helpen als formateur.”

Wijnja laat weten dat na vrijdag meer informatie volgt over de agenda en de planning voor de komende periode.