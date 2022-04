Martini Ziekenhuis stopt na twee jaar met speciale corona-cohortafdeling

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

De speciale COVID-cohortafdeling op de verpleegafdeling Longziekten in het Martini Ziekenhuis is deze week opgeheven. Dat maakte het ziekenhuis vrijdagmiddag bekend. Volgens het ziekenhuis is de afdeling nu overbodig, omdat er steeds minder coronapatiënten zijn die zorg nodig hebben in een ziekenhuis.

De zorg voor deze patiënten wordt vanaf nu niet meer gecentreerd op een speciale afdeling. De coronapatiënten worden vanaf nu altijd in strikte isolatie opgenomen op de afdeling van hun hoofddiagnose.

“Met dit besluit komt een einde aan een periode van ruim twee jaar waarin we COVID-patiënten in cohort hebben opgenomen op de afdeling Longziekten”, vertelt Clustermanager Laurence Hovenkamp namens het ziekenhuis. “Deze periode heeft een zware wissel getrokken op deze afdeling. Daarom grote dank aan dit team. Ook dank voor de collega’s die steeds tijdelijk de COVID-cohortafdeling hebben ondersteund. Het is fijn dat we nu de afdeling Longziekten kunnen ontlasten en een nieuwe fase in gaan.”