Man uit Stad aangehouden tijdens Koningsnacht in Leeuwarden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 20-jarige man uit Stad is tijdens Koningsnacht aangehouden in het centrum van Leeuwarden vanwege het beledigen van een agent. Dat meldt de politie op sociale media.

De belediging vond plaats rond 04.55 uur op het Ruiterskwartier. “De man vond het nodig om een collega te beleden en is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Er wordt onderzoek gedaan in de zaak”, schrijft de politie.

De Friese politie had een drukke avond. Eerder in de nacht werd er een 26-jarige man uit de gemeente Eemsdelta aangehouden omdat deze een klap op het achterhoofd van een handhaver had gegeven. Kort daarna moesten agenten de korte wapenstok inzetten toen een persoon een horecagelegenheid binnenstapte om de confrontatie aan te gaan met een groep personen waarmee hij ruzie had. Verschillende personen werden uit de horecagelegenheid gezet.