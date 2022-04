“Maandag zonnige perioden, Paasweekend verloopt droog bij 14 graden”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het Paasweekend gaat droog verlopen waarbij zonnige perioden afgewisseld worden met wolkenvelden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er zonnige perioden en het blijft droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten, windkracht 2 of 3, wordt het 13 graden. In de nacht naar dinsdag meer bewolking bij minimumtemperaturen rond de 5 graden. Op dinsdag is het zonnig en trekken er een aantal sluierwolken over. Er wordt erg zachte lucht aangevoerd, waarbij het kwik op loopt naar 18 of 19 graden. Er waait een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4.”

Wisselend bewolkt

“Op woensdag is het opnieuw zacht met temperaturen van 16 tot 18 graden waarbij de hoogste waarden in het oosten van de provincie te verwachten zijn. Er is veel zon met in de middag geleidelijk aan meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Op Witte Donderdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Hier en daar valt een bui en er waait een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Het wordt 15 of 16 graden. Op Goede Vrijdag is het eveneens wisselend bewolkt en blijft het droog. De temperatuur komt met een matige of zwakke noordoostenwind met 12 tot 14 graden wat lager uit.”

Zonnige perioden

“Tijdens het Paasweekend blijft het waarschijnlijk droog. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en bij niet al te veel wind uit het noordoosten wordt het 12 tot 14 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.