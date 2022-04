“Maandag perioden met regen, donderdag kans op noordwesterstorm en winterse buien”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het belooft een week te worden met flink wat neerslag, waarbij er op donderdag zelfs kans is op een noordwesterstorm. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er perioden met regen, waarbij het later op de dag vanuit het noordwesten droger wordt”, vertelt Kamphuis. “Bij een vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind ligt de maximumtemperatuur rond de 10 graden. In het Lauwersmeer- en Waddengebied waait het hard, windkracht 7. Op dinsdag is het bewolkt en valt er later in de ochtend wat lichte regen. In de middag regent het vaker. Bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2, wordt het dan 10 graden.”

“Op woensdag wordt het 11 graden. De zon schijnt af en toe en er vallen verspreid over de dag een paar buien. Er staat een forse zuidwestenwind, windkracht 5. Op donderdag is er langs de kust kans op een noordwesterstorm. Verder vallen er een paar gure winterse buien. Ook doet de temperatuur met maximaal 7 graden een stap terug. Vrijdag blijft het tot laat op de dag droog, op zaterdag valt er een winterse bui. Op beide dagen wordt het rond de 8 graden en daarmee blijft het te koud voor de tijd van het jaar.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.