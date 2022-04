Lycurgus zet grote stap richting finale

sport

Amysoft Lycurgus heeft een grote stap gezet richting de finaleserie om de landstitel. De Groninger volleyballers wonnen zondagmiddag in eigen huis overtuigend van Draisma Dynamo uit Apeldoorn: 3-0.

Niet eerder in deze competitie won Lycurgus van Dynamo, maar zondag was de ploeg van coach Arjan Taaij duidelijk de betere. Al in de eerste set werd de toon gezet: via 11-6 en 18-11 werd het 24-17. Het vierde setpunt werd gepakt: 25-20. Ook in de tweede set was Lycurgus heer en meester. Via 17-10 werd het 25-16.

Alleen aan het begin van de derde set had de thuisploeg wat moeite met de tegenstander. Maar na 2-5 boog Lycurgus de achterstand om in een 8-6 voorsprong en vluchtte coach Redbad Strikwerda van Dynamo alweer in een time-out. Het hielp niet: Lycurgus denderde door en via 17-10 werd het 25-19.

Lycurgus staat door de winst nu nog steviger op de tweede plaats in de kampioenspoule, met 8 punten uit 4 wedstrijden. Koploper Active Living Orion uit Doetinchem heeft 13 punten, de nummer drie Dynamo blijft staan op 5 punten.

Na de wedstrijd werd stilgestaan bij de carrière van Dennis Borst, die na dit seizoen afscheid neemt. Zijn spelersnummer 18 krijgt dan de status ‘retired’.