Lycurgus pakt punt tegen Orion

Amysoft Lycurgus is nog steeds kanshebber voor een plek in de finaleserie om het landskampioenschap. De Groninger volleyballers pakten zondagmiddag in Doetinchem een punt tegen het al geplaatste Active Living Orion: 3-2.

De setstanden waren 25-23, 19-25, 30-28, 19-25 en 15-11. Het feit dat de Groningers twee sets wisten te winnen, geeft hoop voor de finaleserie, mocht Lycurgus zich daarvoor plaatsen.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan in de kampioenspoule, met 9 punten uit 5 wedstrijden. Concurrent Draisma Dynamo uit Apeldoorn heeft 8 punten. Sliedrecht Sport, dat zaterdag met 3-1 verloor van Dynamo, heeft 4 punten. Lycurgus speelt in zijn laatste wedstrijd in de kampioenspoule een uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport. Die wedstrijd is komende zaterdag.