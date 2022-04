Lycurgus loopt finaleserie mis

sport

Amysoft Lycurgus heeft zich zaterdagavond niet kunnen plaatsen voor de finaleserie om het landskampioenschap. Zelf verloren de Groninger volleyballers in Sliedrecht onverwacht met 3-1 van Sliedrecht Sport, terwijl concurrent Draisma Dynamo uit Apeldoorn in eigen huis te sterk was voor Active Living Orion: 3-1.

Lycurgus won nog wel de eerste set, met 21-25, maar daarna draaide de thuisploeg de rollen om. De volgende sets eindigden in 25-17, 25-19 en 25-19.

De eindstand in de kampioenspoule na de 6 wedstrijden: Orion eindigt bovenaan met 15 punten, Dynamo is tweede met 11 punten, Lycurgus heeft 9 punten en Sliedrecht 7. De strijd om het landskampioenschap gaat nu tussen Orion en Dynamo.

Voor Lycurgus is er nog wel een prijs te behalen, want De Groningers spelen op tweede paasdag de bekerfinale, tegen Orion. Die wedstrijd wordt gespeeld in Ede en begint om 13.00 uur.