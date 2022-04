Lopen van Stad naar Grijpskerk: 116 vrouwen lopen vandaag de Vrouwenmars

nieuws

De deelnemers aan de Vrouwenmars van 2021. Foto: ingezonden

In Groningen vindt zaterdag de Vrouwenmars plaats. In totaal 116 vrouwen lopen van Stad naar Grijpskerk.

De start vond zaterdagochtend om 8.30 uur plaats bij het Huis van Bewaring in de stad. De geschiedenis van de Vrouwenmars voert terug naar april 1945. In doorgangskamp Westerbork zaten 116 vrouwelijke politieke gevangenen opgesloten. Zij waren door de Duitse bezetter gearresteerd vanwege vermeende verzetsactiviteiten. Terwijl de geallieerden bezig waren met hun opmars om Nederland te bevrijden van het Duitse juk, werden de vrouwen in de nacht van 11 op 12 april op mars gestuurd onder begeleiding van een groot aantal bewakers. Om zo min mogelijk op te vallen liepen ze alleen ’s nachts. Na vier nachten lopen werden de vrouwen bij Grijpskerk vrijgelaten.

Vorig jaar werd de mars voor het eerst georganiseerd, waarbij er toen gelopen werd van Westerbork naar de stad. Bij de start zaterdagochtend werden de 116 namen voorgelezen van de vrouwen die in 1945 de mars liepen.