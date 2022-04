Liveblog: Rechtbank behandelt moord op Dinant in supermarkt Hoogkerk

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De rechtbank in Groningen begint maandag aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de Bart J. De 24-jarige Groninger staat terecht voor de moord op de 14-jarige Dinant Paré.

J. stak de 14-jarige Paré op 6 juni vorig jaar neer in de supermarkt van Albert Heijn in het dorp. De jongeman overleed ter plekke.

10.00 uur

De rechtszaak gaat verder met het zwaarste vergrijp, de moord op Paré. De verdachte ontkent niet en herhaalt dat hij spijt heeft van zijn daad.

J. ontkende eerst bij de politie dat hij het was op de beelden van de beveiligingscamera van de Albert Heijn. “Ik heb ontkend, want ik herkende mezelf totaal niet op dat filmpje.” Op de vraag of hij zichzelf niet zo wilde zien antwoord J.: “Klopt.”

De rechter behandelt vervolgens het bewijs tegen de verdachte. In totaal werden er elf letsels gevonden bij het slachtoffers, waaronder zeven steekwonden. Hier is Paré aan overleden. Het DNA van J. is gevonden op het mes en ook op camerabeelden is de moord op Paré te zien.

09.50 uur

De rechter behandelt eerste de lichtere vergrijpen. J. wordt er onder meer van verdacht autospiegels te hebben vernield. Ook wordt J. ervan verdacht een elektriciteitskastje te hebben gesloopt in Simplon. De verdachte schiet heen en weer in zijn beantwoording van de vragen over de vernielingen. Soms herinnert hij zich niets, soms zegt hij ervan te weten. De verdachte benadrukt dat hij toendertijd in een psychose zat.

09.40 uur

Naast de moord op Paré wordt J. ook verdacht van het steken van een begeleider uit de gevangenis met een antenne. Daarnaast worden J. een aantal vernielingen toegedicht.

09.30 uur

J. wordt geboeid de rechtszaal in geleid. Op advies van zijn begeleiders in de PI waar hij verblijft, moet dat zo blijven tijdens de rechtszaak. J. vormt een veiligheidsrisico en viel ook in voorarrest meerdere mensen aan.

09.20 uur

Het is erg druk in de rechtzaal. Een deel van de pers heeft de rechtszaal moeten verlaten. Ook de publieke tribune is erg vol.