LIVE: Kasanwirjo stelt stijlvol orde op zaken in Friesland

sport

De Derby van het Noorden staat op het programma! SC Heerenveen ontvangt de Trots van het Noorden. Ten minste, behoudt de Groninger ploeg die titel? Volg het hier live vanaf 12:15.

Stand: 1-1

29’ WAUW! Met z’n verkeerde been knalt Neraysho Kasanwirjo de bal tegen de onderkant van de lat. De bal is over de lijn: 1-1.

17’ Van Hintum kopt een bal van de lijn. FC Groningen laat niets zien in Friesland.

6’ WAT EEN BLUNDER.. 1-0. Doelman Peter Leeuwenburgh verspeelt de bal, in tweede instantie schiet Sydney van Hooijdonk binnen voor open doel.

1’ Er is afgetrapt in Friesland!

Opstelling SC Heerenveen: Mulder, Van Beek, Sarr, Halilovic, Kaib, Dresevic, Bakker, Van Hooijdonk, Tahiri, Van Ewijk, Haye

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Dankerlui, Te Wierik, Kasanwirjo, Te Wierik, Meijer; El Hankouri, Duarte, Abraham; De leeuw, Strand Larsen

Scheidsrechter: Danny Makkelie