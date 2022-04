Lijnbus en personenauto zwaar beschadigd bij verkeersongeluk Hereplein

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op het Hereplein zijn een lijnbus en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakte één persoon gewond. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur ter hoogte van de Herebrug. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een automobilist geen voorrang verleend aan de lijnbus waardoor een botsing het gevolg was. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. In ieder geval één persoon werd door medewerkers van een ambulance gecontroleerd op verwondingen. Het is onbekend of het slachtoffer overgebracht is naar het ziekenhuis. De passagiers die in de lijnbus zaten konden lopend hun weg richting het Hoofdstation vervolgen.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten weggesleept worden door een bergingsbedrijf. Door het ongeluk was het Hereplein gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Vervoersbedrijf Qbuzz laat weten dat vanwege het ongeluk buslijnen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 28, 35, 39, 61, 65, 76, 160 en 178 niet stoppen bij de halte Hereplein.