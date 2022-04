Levensverhaal vooraanstaand Groninger verzetsman Bob Houwen in boekvorm

nieuws

Bob Houwen tijdens zijn onderduik in Norg. - Foto uit Groninger Archieven

De vijfde editie van de Bob Houwenlezing, die volgende week dinsdag plaatsvindt, is een bijzondere. De biografie van naamgever Bob Houwen wordt deze avond gepresenteerd.

Voor het eerst verschijnt het levensverhaal van Houwen in boekvorm, waarin de persoonlijke omgeving van de verzetsman wordt benadrukt. Volgens Anna van der Molen en Stefan van der Poel wordt het leven van Houwen geplaatst tegen de achtergrond van zijn kerk, zijn vrienden en zijn gezin.

Naast de boekpresentatie en de overhandiging van het boek aan burgemeester Koen Schuiling en Deddo Houwen, de oudste zoon van Bob Houwen, wordt er volgende week een lezing gegeven door de auteurs van het boek, Anna van der Molen en Stefan van der Poel. Ook worden delen van de Groningse verzetsfilm vertoond, waarin de ontsnapping van Bob Houwen wordt nagespeeld. De avond sluit af met een interview met Deddo Houwen, over het opgroeien met een vader die de oorlog nooit los heeft kunnen laten.

De avond is gratis toegankelijk vanaf 19:30 uur. De lezing zelf begint om 20:00 uur bij de Groninger Archieven aan het Cascadeplein 4 in Groningen. Aanmelden is nodig, dat kan hier.