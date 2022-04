‘Leuke vangst’: agenten vinden hasj, hennep, snus en geld in kruis van Stadjer (18)

Tijdens een controle van een auto aan de Eyssoniusstraat hebben agenten woensdagavond hasj, hennep, snus en geld gevonden. De bestuurder, een 18-jarige man uit Groningen, is aangehouden.

Volgens wijkagent Siard Heidanus roken politiecollega’s woensdagavond een penetrante henneplucht in de auto van de Stadjer. Tijdens een fouillering bleek dat de Groningen zakjes drugs had verstopt bij zijn kruis.

Heidanus omschrijft het incident als een ‘leuke vangst’. De Stadjer werd aangehouden en de hasj, hennep, snus en het geld wat de Stadjer bij zich had, zijn in beslag genomen.

Leuke vangst van hasj, hennep, snus en geld bij een Groninger (18 jr) in de Eyssoniusstraat #Groningen. Tijdens een controle roken collega’s gisteravond een penetrante henneplucht in een auto. De bestuurder had een zakje drugs verstopt bij zijn kruis… Hij werd aangehouden. pic.twitter.com/9kr3U93pTa

