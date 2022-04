Leerlingen en leerkrachten GSV zamelen geld in voor speelplein: “Voetbalveldje is grote wens”

nieuws

De plannen voor het nieuwe speelplein uitgewerkt door leerlingen en leerkrachten. Foto: ingezonden

Leerlingen, leerkrachten en ouders van de Groningse Schoolvereniging aan de Hora Siccamasingel zijn geld aan het inzamelen om een nieuw speelplein aan te kunnen leggen.

“Het speelplein dat we nu hebben is gedateerd”, vertelt Marcel den Os van de Groningse Schoolvereniging. “Er staan speeltoestellen die er al jarenlang staan. Sommige toestellen dateren nog uit de periode dat in ons gebouw de W.A. van Lieflandschool was gevestigd. Het gaat overigens om prima onderhouden toestellen, die ook gewoon veilig zijn, maar de wens is om het te vernieuwen. Om een plein aan te bieden wat bij deze tijd past.”

Voetbalveld met netten en een basketbalpaal

Bij het proces zijn kinderen en leerkrachten betrokken. “We hebben de vraag op tafel gelegd hoe de kinderen het nieuwe speelplein zouden willen zien. Daarop zijn gedachten gevormd en tekeningen gemaakt. Resultaat is dat een voetbalveldje met een (kunst)grasveld heel hoog op het verlanglijstje staat. Een veld met netten overigens. Die netten moeten er voor zorgen dat de bal het terrein niet kan verlaten. Ook is er een wens om een basketpaal te installeren. We hebben op school een aantal talentvolle basketballertjes, die dat heel graag gerealiseerd zouden zien willen worden.”

Verkoop van drankjes

Maar de aanleg van een nieuw speelplein kost geld. “Daarom zijn we een inzameling gestart. Vrijdagmiddag hadden we een gezellige samenkomst op het schoolplein. Dat hebben we heel simpel aangepakt. We dachten, door corona hebben diverse mensen elkaar een tijdlang niet kunnen zien en spreken. Daarom hebben we een gezellige middag georganiseerd, waarbij we drankjes verkocht hebben, waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat. Qua contant betalingen heeft dat vierhonderd euro opgeleverd, en we verwachten dat de pinbetalingen ook zoiets heeft opgeleverd. Dat maakt een totaal van achthonderd euro.”

Donaties

Of dat genoeg is, is onbekend. “De komende periode gaan we de plannen verder uitwerken. En als ik van de mogelijkheid gebruik mag maken, mensen die ons nog willen steunen met een geldbedrag, die zijn van harte welkom om een donatie te doen.”