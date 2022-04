Leerlingen bereiden zich voor op herdenking Joods Monument: “In gesprek met oudere buurtbewoners”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij het Joods Monument aan de Hereweg vindt dinsdagavond een herdenking plaats door en voor leerlingen van basisschool De Tamarisk. Directeur Henk Huisinga van de school noemt het herdenken belangrijk.

Hoi Henk! Wat gaat er morgenavond gebeuren?

“Leerlingen van groep 7 en 8 gaan morgenavond bij het monument een krans leggen, er zal een gedicht voorgedragen worden en er zal een lied worden gezongen. De herdenking vindt plaats in het kader van ‘Adopteer een monument’. Dit is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen in hun eigen dorp of buurt een monument adopteren. Op deze manier leren kinderen meer over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.”

Eigenlijk kun je zeggen dat morgenavond de afsluiting plaatsvindt, want jullie leerlingen zijn al heel lang met dit onderwerp bezig hè?

“Klopt. Voor de herdenking bij het Joods Monument worden er presentaties gegeven in het Terra College. De afgelopen periode hebben de leerlingen zich verdiept in het onderwerp. Ze zijn op bezoek geweest in de synagoge in de Folkingestraat maar zijn ook in gesprek gegaan met oudere wijkbewoners die de oorlog mee hebben gemaakt. Ze kregen uitgelegd wat oorlog is, wat het precies betekende en wat de gevolgen waren. Hun ervaringen van tijdens en na de oorlog zijn door de kinderen opgetekend. De resultaten daarvan presenteren zij morgenavond.”

Feit is dat we ondertussen te maken hebben met een oorlog in Oost-Europa. Heeft dat ook invloed?

“Op school geven wij de kinderen altijd mee dat we deze herdenking heel belangrijk vinden. Wat kun je van het verleden leren, wat er in de toekomst niet moet gebeuren. De herdenking bij het Joods Monument organiseren wij al 33 jaar op rij, waarbij we ieder jaar stilstaan bij de verschrikkingen waar het Joods Monument voor staat. En uiteraard lopen we daarbij niet weg voor de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die heel dichtbij komt. Eén van de kinderen vroeg laatst, hoe ver weg is Oekraïne eigenlijk? Je kunt kinderen afschermen van de gebeurtenissen, maar ze krijgen het toch wel mee. Het Jeugdjournaal besteed er bijvoorbeeld veel aandacht aan.”

Maakt het de herdenking morgenavond ook anders, wetende dat er nu op dit moment een oorlog woedt in Europa?

“Dat denk ik wel. Maar als school hebben we wel gezegd, het Joods Monument staat ergens voor. En dat is waar we de nadruk op leggen. Met het monument worden de drieduizend Joodse Groningers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet terug kwamen. Daar staan we bij stil. Bij de herdenking zijn vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap aanwezig, maar ook medewerkers van de synagoge in de Folkingestraat. Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) sluit de herdenking af met een toespraak.”

Verwacht je morgen veel belangstelling?

“Dat is lastig. Er wordt morgen goed weer verwacht, dus dat is positief. Daarnaast hebben we te maken met de situatie in Europa, waardoor ik denk dat er best wel wat mensen op af zouden kunnen komen. En daar komt bij dat er de afgelopen twee jaren geen herdenkingen plaats hebben kunnen vinden. De jaarlagen van 2019-2020 en 2020-2021 heeft vanwege de coronapandemie geen herdenking bij kunnen wonen. Deze kinderen hebben sowieso veel gemist. Geen schoolreisjes, geen schoolkampen. Dat is zuur. Of zoals wij altijd zeggen, wat je leert moet je onthouden, wat je meemaakt moet je herinneren. Qua meemaken is deze kinderen hun rugzak, bij het afscheid op school, helaas leger gebleven.”

De herdenking bij het Joods Monument begint dinsdagavond om 19.05 uur.