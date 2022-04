Laptops gezocht voor onderwijs Oekraïense vluchtelingenkinderen in Haren

nieuws

Foto: Pixabay

Vrijwilligers in Haren, die Oekraïense tienerkinderen op vrijwillige basis onderwijs geven, zijn op zoek naar laptops. De computers gaan gebruikt worden tijdens de lessen.

Afgelopen vrijdag vond er voor de kinderen een try out plaats. “In het Nescio Hotel verblijven verschillende kinderen in de leeftijd tot 17 jaar”, vertelt Willemijn Kemp, die als vrijwilligster veel contact heeft met de vluchtelingen die in Haren verblijven. “Voor de puberkinderen is nog geen onderwijs geregeld. De gemeente is wel keihard bezig om dit te realiseren, maar op dit moment wordt dat nog niet aangeboden. Daarom zijn wij in dat gat gesprongen en vangen wij dat een beetje op.

Try-out

Vrijdag vond er een try-out plaats waarbij kinderen van 14.00 tot 17.00 uur een geschiedenis-, teken- en wiskundeles kregen aangeboden. De geschiedenisles werd gegeven door een Oekraïense docent die in het Nescio Hotel verblijft, de overige lessen werden gegeven in het Nederlands waarbij één van de Oekraïense ouders als tolk fungeerde. “Er werd heel enthousiast op gereageerd.”

Laptops

Kemp is ondertussen op zoek naar laptops die in de toekomst gebruikt kunnen worden. “De meeste vluchtelingen zijn met niks gekomen. Om onderwijs te genieten is het belangrijk dat ze over een laptop kunnen beschikken. Daarom kom ik graag in contact met mensen die wellicht een laptop, of laptops, beschikbaar hebben. Zij kunnen via dit adres mij een e-mail sturen.” Daarnaast is Kemp op zoek naar docenten die het leuk lijkt om op vrijwillige basis lessen te geven aan de tienerkinderen. “Als je docent bent op een middelbare school, en je denkt ons te kunnen versterken, dan kom ik ook graag in contact om te bespreken wat er mogelijk is.”