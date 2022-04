Lange rijen op eerste dag De Stadsslager in Steentilstraat

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Verbaasd, verbouwereerd en veel vrolijkheid. De eerste dag De Stadsslager in de Steentilstraat zorgt voor veel belangstellenden.

“Ik kijk even om het hoekje, maar het is nu op dit moment net even wat rustiger”, vertelt Kim, die in de winkel werkt. “Maar sinds we vanochtend de deuren hebben geopend is het een drukte van belang. Al een aantal keren heeft er een flinke rij mensen voor de toonbank gestaan, tot aan buiten toe. Ja, het is geweldig. Voor ons was het heel spannend om dit avontuur te beginnen, maar dat het op deze manier omarmd wordt, dat hadden wij van tevoren niet kunnen bedenken.”

De Stadsslager is gevestigd in een iconisch pand in de Steentilstraat dat al ruim 150 jaar een slagerij huisvest. “De opening was gisteren heel feestelijk en gezellig. Je zag ook al gelijk heel veel mensen die nieuwsgierig om het hoekje wilden kijken. Vandaag is onze eerste dag. Hoeveel klanten we tot nu toe gehad hebben? Het is nu rond 14.00 uur, maar volgens een collega hebben we toch zeker al vierhonderd mensen mogen verwelkomen. Ja, heel mooi. Ook omdat je van tevoren niet weet hoe mensen reageren. De Stadsslager wordt gerund door een jonge slager (Kevin van der Veen (24), red.) met veel mooie producten. We krijgen vandaag gelijk al veel leuke en positieve reacties te horen. Wat dat betreft is het echt een warm bad.”

Verslaggever Marijn Mulder maakte vrijdag een reportage over de opening van de slagerij: