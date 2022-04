nieuws

Foto: Jan Boomstra (Kunstpunt Groningen)

Het kunstwerk The Dreamtime keert niet meer terug in de vijver aan de Hora Siccemasingel. Het is versleten en niet meer te herstellen.

The Dreamtime werd in 1993 gemaakt door Maree Blok. Het is een transparante foto van het gezicht van de kunstenaar dat weerspiegeld wordt in het water.

Het kunstwerk staat momenteel in de winterstalling, maar gezien de staat van onderhoud is na overleg met Blok besloten om het werk niet terug te plaatsen.