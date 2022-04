Korfballers Nic. promoveren naar Hoofdklasse: “Heel hard werken is beloond”

sport

Een archieffoto uit 2018 waarbij Nic. het opnam tegen Rohda. Foto: Willem Kracht - fotowkracht.nl

Blijdschap en vreugde Paaszondag bij de korfballers van Nic. Zaterdag werd er gewonnen van Heerenveen waarmee promotie naar de Hoofdklasse binnen werd gesleept.

“Hoe blij ik ben?”, herhaalt trainer Kees Vlietstra de vraag. “Op een schaal van nul tot tien is mijn blijdschap eigenlijk niet uit te drukken. Maar er is ook veel opluchting. We hikken hier al een aantal jaren tegen aan. We waren op de goede weg, maar de coronacrisis gooide de voorbije jaren roet in het eten waardoor het team spelervaring miste en we eigenlijk in het zicht van de haven strandden. En dat is zuur. Dat je er bijna bent, maar dan net misgrijpt.”

“Drie, vier keer per week trainen”

Dit jaar is er alles aan gedaan om de promotie wel binnen te slepen. “Het is de ambitie van de club en het wordt versterkt door onze hongerigheid naar succes. Er is door het team heel hard getraind. Drie, soms vier keer per week. Ook toen er buiten sneeuw lag werd er gewoon getraind. Dat geeft denk ik heel veel aan. En ik denk dat het heel goed is dat we nu weer in de Hoofdklasse uit gaan komen. Ik vind dat een club die in Groningen speelt ook minimaal op dit niveau moet opereren.”

Korfbal League

Het liefst wil Vlietstra doorstoten naar de Korfbal League. “Ook vanuit de club is dit een wens, maar we hebben daar geen termijn aan vast gesteld. Ik denk dat het kan, maar er moet dan wel veel gebeuren. Niet alleen binnen het team, maar ook club-breed. En als je puur kijkt naar het team, dan zal daar inderdaad ook aan gewerkt moeten worden.” Met de metafoor dat Nic. vooral afhankelijk is van studenten die komen en gaan, wat het succes belemmerd, maakt Vlietstra korte metten. “Er spelen zeer zeker studenten bij ons, maar het is niet zo dat die allemaal direct na hun studie vertrekken. Daarnaast hebben we ook genoeg jonge mensen binnen onze gelederen die in Stad zijn opgegroeid. We hebben een mooi gemêleerd gezelschap.”

“Je wilt de wedstrijd eindigen met een huzarenstukje, maar dat zat er helaas niet in”

Dan naar de wedstrijd van zaterdag tegen Heerenveen. De heenwedstrijd werd met vijf doelpunten verschil gewonnen. “Bij aanvang van de wedstrijd waren wij zwaar favoriet. Je weet dat je een deukje kunt hebben. Maar dat deukje wil je voorkomen. De afgelopen week hebben we de hele week getraind waarbij we heel duidelijk de ambitie hebben uitgesproken dat we dit moeten winnen. In het begin van de wedstrijd hebben we gelijk de toon gezet met een fantastische pick start. Hierdoor groeide de voorsprong en als je dan bij rust met tien doelpunten verschil voor staat, dan weet je dat het gaat lukken. Ook omdat je het geloof bij de Heerenveen-spelers zag verdwijnen. Wat wel jammer was, is dat de wedstrijd als een nachtkaars doofde. Je hoopt op een huzarenstukje, met een mooie goal of een spannend einde. Maar dat zat er helaas niet in.”

Veldcompetitie

En vervolgens werd het laat. “Zeg maar gerust heel laat, haha. We hebben daarna een mooi feest gevierd in ons clubhuis.” Voor Vlietstra betekent het niet dat hij de komende periode rustig aan kan gaan doen. “De zaalcompetitie maakt nu plaats voor de veldcompetitie. Het eerste deel van deze competitie werd afgelopen najaar gespeeld. En we staan er op dit moment goed voor. De komende periode gaan we trainen, op 7 mei spelen we onze eerste wedstrijd op De Zwet in Zuidlaren tegen Ritola. En dat belooft een spannende wedstrijd te worden, want Ritola staat één punt achter ons in het klassement.”

De wedstrijd in Zuidlaren begint op 7 mei om 17.00 uur, publiek is welkom.