Koplopers Gorecht en Velocitas verliezen, TKB verliest kelderduel

Foto Andor Heij: Velocitas - Be Quick (zat) gaat volgende week om de koppositie in 3C

Koplopers Gorecht (2J) en Velocitas (3C) verloren vanmiddag en zagen de concurrentie naderen. The Knickerbockers gaf in de slotfase in 2J het kelderduel tegen FC Meppel de zege nog weg.



2J

Gorecht verloor vanmiddag thuis met 1-2 van Elim en zag nummer twee DZOH tot op twee punten naderen.

Sven Hazewinkel zette Gorecht halverwege de eerste helft uit een strafschop op voorsprong. Kort voor rust kwam Elim via Rick Prij op gelijke hoogte en twaalf minuten voor tijd maakte Justin Benjamins er 1-2 van. Nummer twee DZOH won thuis, na zes gelijke spelen op rij, met 3-0 van Gramsbergen.

The Knickerbockers werd op de ranglijst ingehaald door FC Meppel, de Drenten wonnen het onderlinge duel met 2-3. The Knickerbockers staat nu weer onder de nacompetitie streep. Kort voor rust kwam TKB op 1-0 uit een door Laurens Stellingwerf binnen geschoten vrije trap. Beide teams stonden na een rode kaart toen al met 10 man.

Een kwartier na rust kwam Meppel door Camiel Fidom op 1-1 en zeven minuten later bracht Dennis Bakker TKB weer aan de leiding. In de laatste tien minuten ging het alsnog mis voor TKB. In de 79′ werd het 2-2 door Emiel Kwant, in de laatste minuut benutte Camiel Fidom een strafschop voor de 2-3.

3C

Koploper Velocitas leed zijn tweede opeenvolgende nederlaag, op bezoek bij nummer vier Omlandia werd met 2-1 verloren. Jeremy van Coevorden en Ferry Knol bezorgden Omlandia een 2-0 voorsprong, Fabian de Vries bracht met een late treffer de spanning nog terug. Volgende week wacht de kraker Velocitas-Be Quick 1887, de nummers 1 & 2 staan dan tegenover elkaar. Be Quick 1887 kan dan bij winst de koppositie pakken. Vanmiddag won Be Quick thuis met 3-0 van HFC’15 en verkleinde het gat tot twee punten.

Onderin speelden de onderste twee tegen elkaar. Glimmen won met 1-5 bij Stadspark en deed de laatste plaats over aan Stadspark wat dit jaar (in 9 wedstrijden) al 57 tegentreffers kreeg.

Middenmoter Helpman speelde 1-1 bij Noordwolde, Groen Geel ging thuis met 1-3 onderuit tegen Grijpskerk.

4C

Voor middenmoters Mamio en Lycurgus lijkt promotie een utopie. Zowel in de reguliere stand als in de tweede periode is de achterstand te groot om nog een reëele kans op promotie te maken. Mamio won vanmiddag wel, 2-1 van Appingedam. Lycurgus verloor thuis met 0-3 van ONR. Amicitia VMC staat onderin en was vandaag vrij.