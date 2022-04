Koor Meerklanken op zoek naar nieuwe aanwas

nieuws

Foto: Facebook Meer Hoornsemeer

Sinds 2001 is Meerklanken het koor van de wijk Hoornsemeer en andere zuidelijke stadswijken. Begonnen met de naam Hoorngeschal is het koor uitgegroeid tot een gezellige groep.

Veel leden zijn al jarenlang betrokken bij het koor, sommigen zelfs vanaf het eerste moment. Eén zo’n lid is Hans Lavell. Meerklanken is op zoek naar nieuwe leden en Lavell vertelde als voorzitter meer over het koor zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio.

Liever mooie klanken dan geschal

Het koor begon als wijkkoor van het Hoornsemeer in 2001, toen onder de naam Hoorngeschal. Later wordt het koor hernoemd tot Meerklanken. “Het was een vraag vanuit de leden, die vonden de term geschal niet zo leuk”, vertelt Lavell. “Toen kwam het idee vanuit de leden om het Meerklanken te noemen. We schallen niet, maar zijn wel meer klanken, want we zijn een vierstemmig koor.”

Die vier stemmen komen uit vier verschillende groepen: alt, tenor, bas en sopraan. Zij zingen acapella, onder leiding van dirigente Inge Roelands.

“We zingen een heel gevarieerd aantal muziekgenres, van middeleeuws en romantiek tot moderne stukken. Inge komt ieder jaar met een nieuw en fris programma.”

Weer naar school

Sinds de start van de coronapandemie gaan de koorleden terug naar school. Dat is niet om beter te leren zingen, maar omdat de Kentalis Guyotschool in Haren sindsdien de repetitielocatie is. Daarmee is Meerklanken nu een beetje een Harens koor. Lavell: “We repeteerden eigenlijk altijd het in oude Hampshire Hotel, nu Meerwold. Daar hadden we een mooie zaal, in het centrum van het Hoornsemeer eigenlijk.”

De groep hoopt terug te keren naar haar basis in de stad, maar dat is nog een uitdaging. “Je zoekt toch een locatie die een beetje past bij het koor, een mooie akoestiek heeft en niet te duur is. De komende tijd repeteren we nog in Haren en bij de start van het nieuwe seizoen in september hopen we zo’n beetje een nieuwe locatie te hebben.” Meerklanken hoopt op een locatie in het Hoornsemeer, Corpus den Hoorn of De Wijert.

Ervaring niet vereist

Meerklanken staat open voor nieuwe leden. Die mogen van hele diverse afkomst zijn. Jong, oud, man of vrouw, het maakt niet uit. “Ook qua stemgroepen, ook al weet je niet wat voor stem je hebt, als je het leuk vindt om te zingen dan ben je welkom. We zijn een heel laagdrempelig koor”, aldus de voorzitter. “Ook als je nog nooit in een koor hebt gezongen. Noten kunnen lezen is bijvoorbeeld niet noodzakelijk, we hebben in iedere stemgroep een vast contactpersoon die nieuwe leden begeleidt.”

De repetities vinden plaats op woensdagavond. Contact leggen met Meerklanken kan via het mailadres info@meerklanken.nl.

Luister het interview met voorzitter Hans Lavell uit Haren Doet hier terug: