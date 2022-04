Koningsspelen in Ten Boer: “Je kan vandaag lekker je energie eruit gooien”

Kickboksen, danse of boogschieten: het kon vrijdag allemaal bij de Koningsspelen in Ten Boer. Die worden in het hele land gehouden om kinderen te motiveren om meer te gaan bewegen.

Voor basisscholen De Fontein en De Huifkar in Ten Boer was het helemaal een bijzondere dag, want dit was hun eerste gezamenlijke activiteit nu ze sinds de coronatijd in hetzelfde schoolgebouw zitten. “Ik vind het heel leuk want je sport in groepjes en je kan lekker rennen,” zegt Levi, die aan het frisbeeën is. “Het is morgen ook vakantie, dus dit is de laatste dag dat je lekker je energie eruit kan gooien op school.” Op een ander sportveld zijn de kinderen vooral bezig met krachtoefeningen. “Ik vind het leuk want ik wilde graag op kickboksen, maar dat vond ik spannend,” vertelt Maud. “Nu kan ik het hier doen. Maar de buikspieroefeningen vond ik het leukst.”

Gymleerkracht en buurtsportcoach Arjen van Zanten vindt het goed dat kinderen op deze manier meer bewegen. “Daarnaast is het ook gewoon leuk dat we na corona weer met z’n allen zoiets moois kunnen organiseren.” Hij ziet dat kinderen over het algemeen minder bewegen, maar niet in Ten Boer. “We zitten hier toch in een dorp, waar kinderen wat meer buitenspelen dan in de stad. Dat is heel positief. Het verenigingsleven is hier ook goed, veel kinderen zitten op een sport. Dat zie je niet overal. Maar elk beetje beweging is meegenomen.”