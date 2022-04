“Koningsnacht begon rustig, maar op sommige plekken is er nu geen doorkomen aan”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Koningsnacht in Groningen begon rustig, maar inmiddels is het op bepaalde plekken in de binnenstad flink druk. Dat melden nieuwsfotografen aan OOG Tv.

Op de Vismarkt is de Mainstage te vinden. Van 20.00 tot 02.30 uur treden hier verschillende artiesten op. De avond werd afgetrapt met The Tibbs. Daarna volgden Joe Buck, Jick Munro & The Amazing Laserbeams en Mooi Wark. Koningsnacht werd afgesloten met een optreden van Broken Brass. “In het begin van de avond was het rustig”, vertelt fotograaf Rieks Oijnhausen rond 21.00 uur. “Niet alleen op de Vismarkt, maar ook op andere plekken in de stad is het rustig.” Verslaggeefster Annelies van Santen rond dat tijdstip: “De Vismarkt is nog lang niet vol. Het moet echt nog even op gang komen. Wel is de sfeer al wel heel gezellig. Ook op het grote terras op de Grote Markt is het al redelijk druk.”

Rond 23.00 uur is het beeld volledig gekanteld. “Het wordt al flink drukker”, meldt Oijnhausen. “Op sommige plekken, zoals in de Poelestraat en in de Grote Kromme Elleboog is er geen doorkomen aan. Bepaalde delen zijn vanwege de drukte door de gemeente afgesloten. De sfeer is heel gezellig, er is een prettige stemming.”