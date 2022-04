Gemeentebestuur wil ‘doorpakken en aan de slag’ bij geluidswal Buitenhof

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

De bewoners van de wijk Buitenhof klagen al zeker 25 jaar steen en been over het geluid van de snelweg. Het college van B&W wil nu een geluidswal aanleggen langs de snelweg, bedoeld om het ‘akoestisch gat’ te dichten als ‘pragmatische oplossing voor de korte termijn’.

Een jaar geleden nam de gemeente unaniem een motie aan, die het college van burgemeester en wethouders opdraagt om een onderzoek uit te voeren naar zogenaamde ‘zonnewal’. Dat is een geluidswal met daarop zonnepanelen en groen. Deze zou dan moeten komen tussen het Stadspark en het viaduct Hoogkerk.

Uit het onderzoek bleek dat de techniek voor zo’n geluidsscherm nog niet genoeg ontwikkeld is om snel rendabel te zijn. Maar het gemeentebestuur wil (in eigen woorden) doorpakken en aan de slag gaan. Het stelt nu een geluidswal voor om het ‘akoestisch gat’ te dichten. Geld voor de geluidswal ligt al klaar en er zouden later alsnog zonnepanelen op gebouwd kunnen worden.

De gemeenteraad is nu aan zet. Komende woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan van B&W.