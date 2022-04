nieuws

Saharazand op de ramen. Foto: Henk Ellérie

Er is komende week opnieuw kans op Saharastof. Oorzaak is een warme zuidelijke stroming die onze contreien gaat bereiken.

Vanaf dinsdag komt Nederland onder invloed te liggen van een zuidelijke stroming, waarmee ook de temperaturen gaan oplopen. In Groningen zijn dinsdag en woensdag temperaturen van 18 of 19 graden mogelijk. De warme stroming brengt echter ook Saharastof met zich mee. In hoeverre het voor overlast gaat zorgen is nog onbekend. “De lucht had dinsdag blauw kunnen zijn, maar de zon moet door het Saharazand heen, waardoor de zon er wat fletser uit zal zien. Het stof zit echter zo hoog dat we er weinig van merken. Mocht er woensdag een bui vallen dan zal het regenwater het stof met het zand mee naar beneden nemen”, laat Reinier van den Berg van Buienradar aan RTL Nieuws weten.

De verwachting is dat de concentraties Saharastof vanaf donderdag af gaan nemen. Vorige maand zorgde Saharastof nog op verschillende plekken voor overlast. Het Saharazand wordt veroorzaakt door stof- en zandstormen in het woestijngebied. Door deze stormen kan stof kilometers hoog in de atmosfeer komen. Wanneer luchtstromingen over een enorme afstand van zuid naar noord is gericht, kan Saharazand boven ons land of nog noordelijker komen.