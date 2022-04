Kom met jouw object, document of foto uit de oorlogstijd naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum

nieuws

Foto Stella Dekker

Wie nog een dagboek, verduisteringslamp of een stapel brieven uit de Tweede Wereldoorlog op zolder of in de vitrinekast heeft liggen, doet er goed aan deze spullen niet weg te gooien. Erfgoedinstellingen uit de provincie Groningen willen belangrijke voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren graag bewaren voor de toekomst.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum (Museum aan de A), Battlefield Tours en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen organiseren daarom de ‘Groninger Niet Weggooien Tour’. De musea zijn op zoek naar verhalen achter objecten, documenten en foto’s uit de oorlog. Tijdens drie evenementen in de provincie gaan bezoekers met Tweede Wereldoorlog-experts in gesprek over het item dat ze hebben meegenomen. Alle verhalen die tijdens de Groninger Niet Weggooien Tour naar boven komen worden genoteerd en later uitgeschreven. Het kan zijn dat de conservatoren van de betrokken erfgoedinstellingen interesse hebben om bepaalde stukken op te nemen in de collectie.

Mensen die meer willen weten over de opvallende kenmerken van het object en de historische context ervan, kunnen op donderdag 28 april tussen 13:00 en 17:00 uur langskomen bij het Noordelijk Scheepvaarmuseum aan de Brugstraat. Verschillende experts zijn dan in het museum aanwezig om de voorwerpen te bekijken en analyseren. Aanmelden voor de tour kan bij Sanne Meijer van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, maar is niet verplicht. Meedoen is gratis en iedereen

die een object, document of foto uit de Tweede Wereldoorlog meebrengt, mag gratis het museum in.