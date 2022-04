nieuws

Foto: EsbenS via Pixabay

Het fiets- en voetpad van de Kolendrift in Groningen is vanaf aanstaande zaterdag tot zondag 17 april dicht in beide richtingen.

De gemeente gaat een voetgangersoversteekplaats aanleggen in de Kolendrift bij de school IKC Borgman Ebbinge. Vanwege deze werkzaamheden zijn de twee paden afgesloten.

Fietsers en voetgangers kunnen via de Bloemstraat of de W.A. Scholtenstraat omrijden. Bussen kunnen de werkzaamheden wel passeren.