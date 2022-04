nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op donderdag. Voor de provincie Groningen is ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf donderdagmiddag 14.00 uur. “In het gehele land is er lokaal kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur tot ongeveer 90 kilometer per uur in het Waddengebied, de windrichting is dan westelijk”, schrijft het KNMI. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.” De verwachting is dat in de loop van de avond de zware windstoten weer verdwijnen.

Code geel geldt voor Groningen tot donderdagavond 20.00 uur.