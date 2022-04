Kledingbank MAXIMA viert tienjarig bestaan met open dag

nieuws

Foto: Yvonne Alserda

Kledingbank MAXIMA aan de Oosterhamriklaan bestaat tien jaar. Om hier feestelijk bij stil te staan wordt er op zaterdag 14 mei een open dag gehouden.

“Er wordt een bruisend programma aangeboden, waarbij er samengewerkt wordt met de buren van QUIET”, vertelt een woordvoerder. “Er zijn kraampjes met kleding, er is schmink, stoepkrijt en bellenblazen voor de kinderen, er is een modeshow met kleding van MAXIMA en er is een loterij met mooie prijzen. De dag begint om 11.00 uur waarbij wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Armoede de dag feestelijk komt openen.”

Luisterend oor

Kledingbank MAXIMA is een modezaak waar alleen cliënten van de Voedselbank Groningen kunnen komen winkelen. Zij kunnen er nieuwe en gebruikte kleding aanschaffen. “Naast het mogen uitzoeken van kleding is er altijd een luisterend oor aan de koffietafel van één van de meer dan twintig vrijwilligers. In Groningen is armoede nog steeds een groot probleem. Allerlei organisaties in de stad houden zich bezig met het ondersteunen van bewoners die in deze situatie zitten. MAXIMA Stad is één van de zeven kledingbanken in de provincie die dit doen.”

“Vertellen over het werk”

QUIET is naast kledingbank MAXIMA gevestigd, en sluit zich bij de open dag aan. Deze organisatie heeft als doel om armoede te verzachten, en om mensen die het krap hebben te verbinden met bedrijven en particulieren. Een belangrijk onderdeel tijdens de open dag is ook dat er over het werk, en over wat er bereikt is, verteld gaat worden.