Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) stelt zich kandidaat voor wethouderspost

Foto: Partij voor de Dieren

Kirsten de Wrede heeft zich kandidaat gesteld voor een wethouderspost in de gemeente Groningen. Dat maakte de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren dinsdagmiddag bekend, nadat bekend werd dat haar partij voorgedragen wordt voor een nieuw gemeentebestuur.

Hoewel de Groningse afdeling nog geen mededelingen doet over wie er voor de partij in het college van burgemeester en wethouders komt, stelt De Wrede dat ze haar intentie al heeft besproken met de lokale en de landelijke afdeling van de Partij voor de Dieren.

Mocht de kandidatuur van De Wrede worden goedgekeurd en gehonoreerd door de formateur, dan wordt De Wrede het eerste lid van de Partij voor de Dieren wat zitting neemt in een Nederlandse gemeenteraad. Hoewel nog niet duidelijk is welke portefeuille De Wrede wil gaan vervullen, hoopt zich ook in haar wethouderschap te richten op dierenwelzijn en natuurbehoud.