Kippenvel bij bevrijdingsmoment: “De actuele situatie leert ons dat het heel snel heel anders kan zijn”

nieuws

Brandende kaarsen bij het regimentenplateau. Foto: stichting Bevrijdingsbos

Voorzitter John van der Woude van het Bevrijdingsbos Groningen kijkt tevreden terug op het bevrijdingsmoment zaterdagavond. Bij de bijeenkomst waren zo’n dertig mensen aanwezig.

“We hadden een programma dat ongeveer twintig minuten duurde”, vertelt Van der Woude. “We hebben bij het regimentenplateau in het Bevrijdingsbos stilgestaan bij de bevrijding van de stad Groningen. De namen van de 23 Canadese regimenten, die betrokken waren bij de bevrijding, zijn voorgelezen en daarna zijn er 23 kaarsen ontstoken. En dat was toch wel een kippenvel moment. Tijdens zulke momenten realiseer je je wat vrijheid is. En dat het ook heel snel anders kan zijn. Dat laten de actuele ontwikkelingen in Oekraïne wel zien. Een oorlog die niet eens zo heel ver van ons woedt.”

Kaarsen

“En we hadden natuurlijk heel veel geluk met de weersomstandigheden. Op een zaterdagavond in april kan het ook veel slechter weer zijn.” De avond begon om 20.45 uur op de parkeerplaats tegenover de Stefanuskerk. “Daarna zijn we lopend, onder begeleiding van een doedelzakspeler, naar het regimentenplateau gegaan. Het ontsteken van de kaarsen is mythisch te noemen. De avond valt, we hadden het bos mooi uitgelicht, en als dan de kaarsen ontstoken worden dan geeft dat wel een hele bijzondere sfeer.”

Alle leeftijden

Van der Woude is ook blij dat er flink wat publiek bij aanwezig was. “De grote winst was vooral dat alle leeftijdscategorieën aanwezig waren. Het is belangrijk om jongeren hier bij te betrekken, want daar doe je het voor. Dat je jongeren bewust maakt van wat vrijheid is. En natuurlijk hebben de onderwijsprojecten die de afgelopen jaren uitgerold zijn daar een rol in.”

Bevrijding

Zaterdag was het precies 77 jaar geleden dat Groningen bevrijd werd van het Duitse juk. Om de stad is vier dagen hevig gevochten. Bij de strijd kwamen 43 Canadese militairen om het leven. Ook kwamen 109 Stadjers en 130 Duitse soldaten om. Honderden mensen raakten gewond en delen van de stad werden verwoest.

5 mei

“Op 5 mei tijdens Bevrijdingsdag hebben we opnieuw activiteiten in het Bevrijdingsbos. Daar zal ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) en kinderburgemeester Samuel bij aanwezig zijn. Wij denken dat die activiteit drukker gaat verlopen dan afgelopen jaren. Daarbij verwijs ik opnieuw naar de situatie in Oost-Europa, maar ook naar de coronacrisis. Ook de coronacrisis heeft mensen doen laten inzien van wat vrijheid is.” De activiteiten op 5 mei beginnen om 11.00 uur.