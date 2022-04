Kinderen kunnen auditie doen voor Bommen Berend musical

nieuws

Kinderen tussen de 9 en 14 jaar kunnen woensdagmiddag 11 mei auditie doen voor een jeugdmusical over Bommen Berend. De musical wordt op 26 en 27 augustus uitgevoerd.

Als je tussen de 9 en 14 jaar oud bent, en van zingen, dansen en acteren houdt, dan kun je je opgeven voor de auditie. Je moet dan een couplet uit een liedje zingen en krijgt een korte tekst van een toneelstuk om thuis in te studeren. Het verhaal van de musical speelt precies 350 jaar geleden, in het jaar dat Bommen Berend Groningen belegerde.

De musical gaat over een groep Groningse kinderen die in contact komen met een groep kinderen uit het leger van Bommen Berend. De musical wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en Kabaal muziektheater. Tot aan de zomervakantie wordt elke woensdagmiddag gerepeteerd in Buurtcentrum Kostverloren. Opgeven kan via bommenberendmuziektheater@gmail.com