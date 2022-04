KindCentrum Ten Boer haalt bijna 1.300 euro op voor Oekraïne: “Er was geen lege fles meer te vinden”

nieuws

In Ten Boer was er geen lege fles meer te bekennen. Foto: ingezonden

Kinderen van KindCentrum Ten Boer hebben in de afgelopen twee weken 1.279,25 euro op gehaald voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Directeur Ellen Meijer van CBS De Fontein is tevreden.

Hoi Ellen! Wat een enorm bedrag!

“We zijn ook echt onder de indruk. Kinderen van basisscholen De Huifkar, De Fontein en de kinderopvang zijn de afgelopen twee weken bezig geweest om zoveel mogelijk lege flessen te verzamelen. Die flessen konden ingeleverd worden bij de COOP. De supermarkt had van tevoren aangegeven het bedrag te gaan verdubbelen. Ja, echt super.”

Het idee om in actie te komen voor Oekraïne is bedacht door de Oudercommissie van CBS De Fontein hè?

“Klopt. Zoals je wellicht weet zitten we in Ten Boer in een gloednieuw gebouw. Wij hebben daar als school onderdak in gekregen, maar ook basisschool De Huifkar en de kinderopvang van Kids2B. Door de coronacrisis, en alle maatregelen om het virus onder de duim te houden, hadden we nog niets samen georganiseerd. Met het idee van de Oudercommissie hebben we de koppen bij elkaar gestoken en is het plan bedacht om samen in actie te komen.”

De lege flessen konden ingeleverd worden bij de plaatselijke supermarkt, die van tevoren had aangegeven het bedrag te gaan verdubbelen. Foto: ingezonden

Op een gegeven moment moet je dan de kinderen enthousiasmeren. Hoe gaat zoiets?

“Het is maar net aan wie je het vraagt. We hebben hele kleine kinderen hier rondlopen, maar ook oudere kinderen. Kleuters begrijpen het niet zo goed wat er in de wereld aan de hand is. Maar de oudere kinderen begrijpen het wel. Ze kijken bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, en daarin wordt dit nieuws ook gewoon gebracht. En dan moet je niet verwachten dat ze de hele Russische dreiging en de situatie op het wereldtoneel begrijpen, maar wel dat er heel veel mensen en kinderen op de vlucht zijn, die alles achter zich hebben moeten laten.”

Is het het gesprek van de dag?

“Dat hangt er van af. Als er op een dag in het nieuws veel aandacht is voor de situatie, dan gaat het er over. Het ene kind is er wel meer mee bezig dan de ander. Onlangs was er een mogelijkheid dat er Oekraïense vluchtelingen hier in het dorp zouden komen. Dan komen gelijk vragen of de kinderen hier dan ook komen. Uiteindelijk is dat plan niet doorgegaan omdat deze vluchtelingen in Loppersum zijn opgevangen. Maar je moet het wel in een perspectief zien. Als het ineens sneeuwt, dan is dat het gesprek van de dag.”

Terug naar de flessen. Ik begreep dat er in het dorp geen enkele fles meer te vinden was …

“Haha, ja. De kinderen hebben heel hard gewerkt. Ze zijn langs de deuren gegaan om overal lege flessen vandaan te halen. Er was zelfs een leerling die een karretje achter de fiets had gemonteerd om maar zoveel mogelijk flessen te kunnen vervoeren. Op Facebook zag ik een berichtje voorbij komen van iemand die schreef dat er in het hele dorp geen lege fles meer was te vinden. Het geldbedrag gaan we overmaken naar Giro 555, zodat het op de juiste plek terecht komt.”

Het is misschien nog een beetje vroeg, maar wordt er ook al nagedacht over een vervolgactie?

“Dat hangt er van af. Er wordt druk gezocht naar opvanglocaties. Als hier binnenkort vluchtelingenkinderen op de stoep staan, dan sluit ik niet uit dat we dan nieuwe inzamelacties overwegen. En deze vluchtelingen zijn bij ons ook welkom. Als school hebben we daar ook ervaring mee. In het verleden hebben we bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen uit Afrika hier op school gehad, maar ook een jongetje uit Syrië. Wij kunnen als het moet ons heel snel aanpassen.”