Kille Goede Vrijdag met veel bewolking luidt zonovergoten paasweekend in

nieuws

Foto Andor Heij. Stadspark, lente

Waar Goede Vrijdag nog een kille dag met veel bewolking zal zijn, kan Groningen hoogstwaarschijnlijk rekenen op een zonovergoten paasweekend. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Vrijdag is er volgens Kamphuis slechts heel af en toe ruimte voor de zon: “Vrijdag is er veel bewolking en daarmee is het aan de kille kant bij 12 graden. De noordenwind is zwak, rond windkracht 2. Maar zaterdag is het zonovergoten, met een paar sluierwolken in de loop van de dag. Dan wordt het 13 graden bij een matige oostenwind.”

‘Uiterst vriendelijk en zonnig paasweekend ligt in verschiet’

Ook de paasdagen verlopen volgens Kamphuis stralend: “Paaszondag is er heel veel zon en wordt het bij een zwakke zuidoostenwind 15 graden. Paasmaandag houdt het stralende weer aan. Met heel veel zon en weinig wind wordt het rond 15 of 16 graden. Een uiterst vriendelijk en zonnig paasweekend ligt er in het verschiet.”

De dagen daarna blijft het in eerste instantie zacht en vrij zonnig in Groningen, stelt Kamphuis: “De blokkade van hoge druk boven Scandinavië en de Baltische Staten houdt vooralsnog stand. De vraag is wanneer deze wordt afgebroken. Dat lijkt een groot deel van volgende week nog niet het geval. Neerslag laat dan ook op zich wachten. Met de regen van de afgelopen periode en de talrijke zonuren in combinatie met de hoge temperaturen zullen we de natuur zien exploderen.”