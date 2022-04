Kaartverkoop bevrijdingsfestival loopt nog niet storm

De kaartverkoop voor het bevrijdingsfestival blijkt nog niet zo lekker te lopen. Er zijn namelijk 60.000 kaarten beschikbaar voor festivalgangers, maar webblog Sikkom meldt dat er tot nu toe maar 10.000 zijn verkocht.

In tegenstelling tot eerdere edities moeten mensen dit jaar een ticket kopen voor vijf euro. Groningen is hiermee de enige stad waar het bevrijdingsfestival niet gratis is. De entreeprijs leverde dan ook veel kritiek op onder Groningers.

De artiesten Frenna, Goldband en Inge van Calkar treden onder andere op bij het bevrijdingsfestival. Ook de Oekraïense band Go_A komt naar Groningen om een optreden te geven.